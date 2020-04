C'est la solution que propose le collège communal pour assurer la reprise des cours tout en rassurant parents et enseignants.

Le 18 mai prochain, les élèves de sixième année primaire devront progressivement reprendre le chemin de l’école. Cette rentrée organisée en pleine période de pandémie suscite son lot d’inquiétude. De nombreux parents et enseignants s’y sont d’ailleurs déjà opposés, évoquant des risques de contamination trop importants. Conscient que la situation est anxiogène, le collège communal dourois a planché sur une alternative.

Pas question évidemment d’aller contre la décision du conseil national de sécurité. Dans la pratique en revanche, c’est bien un enseignement individualisé qui sera privilégié. "Nous avons multiplié les contacts avec les parents des élèves qui fréquentent les implantations communales et constaté qu’il y avait de réelles réticences à remettre les enfants à l’école", souligne Vincent Loiseau (Dour Demain), échevin de l’enseignement.

"Au niveau du collège, nous sommes convaincus de la nécessité de réorganiser des cours et de renouer le lien enseignant-élève. Mais nous avons voulu tenir compte de ces craintes. À partir du 18 mai, à raison d’une à deux fois par semaine, les élèves de sixième primaire rencontreront donc leur professeur sur rendez-vous. Durant une heure et demie, ils profiteront d’un cours particulier, durant lequel ils pourront découvrir de la nouvelle matière mais aussi combler d’éventuelles lacunes."

Dans les implantations les plus fréquentées, il n’est pas impossible que deux élèves soient conviés simultanément à la même leçon, mais cela restera l’exception. "C’est une alternative que nous pensons réellement bénéfique pour l’élève, qui se trouve dans une année charnière et certifiante. Mais c’est aussi une façon de rassurer les parents. Les enfants présents dans l’établissement seront peu nombreux et les contacts seront donc très limités."

À l’issue de la leçon, l’enfant repartira avec des travaux ou des devoirs à effectuer et à rendre à l’enseignant la semaine suivante. "Une attention particulière sera apportée aux enfants qui éprouvent des difficultés. Nous commençons par les élèves de 6e année, comme le prévoit la circulaire ministérielle, mais nous n’excluons pas la possibilité de l’étendre à d’autres années par la suite."

Une alternative qui a le mérite de rassurer les enseignants, eux-mêmes inquiets et potentiellement plus "à risque" face au virus, et les parents qui craignaient de remettre leurs enfants dans des classes au sein desquelles la distanciation sociale aurait été impossible à observer. La proposition n’est pas encore officielle. Elle doit désormais être soumise par le collège communal à la Copaloc, c’est-à-dire la commission paritaire locale qui rassemble employeurs et syndicats. Si elle est validée, il ne restera plus qu'à obtenir l'adhésion des parents.