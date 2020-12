Ramasser des canettes abandonnées dans la nature et les échanger contre des bons d’achat à faire valoir dans les commerces, c’est terminé. Le projet-pilote mené depuis 2018 dans les communes de Dour et de Frameries vient en effet de prendre fin. Du côté de Dour, on se dit surpris par cette décision et on annonce qu'un courrier sera envoyé à la ministre de l'environnement, Céline Tellier (Ecolo).

L’opération, lancée il y a deux ans par l’asbl Be Wapp dans le cadre de Wallonie Plus Propre, a connu un succès relatif : si de très nombreuses canettes ont pu être ramenées et ensuite recyclées, de nombreux citoyens n’ont pas manifesté d’intérêt particulier pour l’initiative. Toujours est-il qu’elle avait le mérite d’exister. "Si l'information a été donnée à un moment donné de manière officielle, au niveau du collège, elle n'est remontée que tardivement, c'est-à-dire jeudi dernier", regrette Pierre Carton, bourgmestre faisant fonction en l’absence de Carlo Di Antonio.