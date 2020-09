Quatre jours après le terrible accident de la route qui a coûté la vie à trois jeunes à Hyon, l'émotion est toujours vive dans la région de Mons. Les funérailles d'Adrien Bucelli, le plus jeune du groupe (16 ans), ont eu lieu ce lundi à Hyon. Celles d'Andrea Thirion (19 ans) sont prévues ce mardi tandis que le dernier adieu à Dylan Garrido-Hinojo (27 ans) sera fait mercredi. Inutile de préciser que chacune de ces disparitions est traumatisante pour les familles et les proches.

Pendant ce temps, Luca Di Roberto lutte toujours pour la vie en soins intensifs. Grièvement blessé lors de ce même accident, le jeune homme n'est toujours pas sorti d'affaires. "Les dernières nouvelles de ce lundi ne sont pas rassurantes", confie sa cousine. "L’état de Luca ne s’améliore pas. Les médecins ne peuvent pas se prononcer et son état reste inchangé. Nous attendons, heure après heure et jour après jour."

Maxime, le cinquième jeune à bord du véhicule accidenté, s'en est quant à lui sorti avec une opération à la jambe. Selon le parquet de Mons, chargé du dossier, c'est ce jeune homme né en 1995 qui conduisait la voiture à vive allure lors du drame. Ce dernier aurait effectué un dépassement dangereux, ce qui a provoqué l’accident avec un second véhicule.

Au moment du drame, le conducteur était, toujours selon le Parquet de Mons, en état d’imprégnation alcoolique importante, n’était pas en possession d’un permis de conduire et était en défaut d’assurance et d’immatriculation. Il n’était pas non plus en ordre de contrôle technique.

L'accident, qui s'est produit mercredi soir vers 21 heures au carrefour entre la Chaussée de Maubeuge et l'Avenue Général Leman, a coûté la vie à trois des cinq occupants du véhicules. Quant à Luca, il ne baisse pas les bras et continue son combat de chaque instant pour rester auprès de ses proches.