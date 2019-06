Le petit Diego est décédé samedi soir des suites de ses blessures.

C'est un véritable drame qui s'est joué samedi soir du côté de Lombise (Lens). Diego T., un petit garçon de 5 ans, a été renversé mortellement par une voiture, sous les yeux de son frère Raphaël. Selon nos confrères de Sudpresse, l'enfant roulait à vélo avec son grand frère à hauteur de la rue Tambour lorsque le cauchemar est survenu.

Le conducteur, un homme de 47 ans qui était accompagné d'un passager, n'a rien pu faire pour éviter le petit garçon. Il se serait immédiatement arrêté pour venir en aide à Diego, rapporte encore Sudpresse. Une ambulance est arrivée sur place quelques minutes plus tard pour l'emmener vers l'hôpital le plus proche. Malheureusement, l'enfant est décédé dans l'ambulance à hauteur de Thoricourt. Diego devait souffler ses six bougies dans un mois, le 26 juillet prochain.

Un dernier hommage lui sera rendu ce jeudi à 11 heures en l'église Notre-Dame de Foy, à Lombise. Le petit Diego sera ensuite inhumé au cimetière du village.

De son côté, la police de la zone Sylle et Dendra a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait bien d'un accident puisque le conducteur n'aurait pas commis d'infraction. C'est le manque de visibilité à cet endroit qui aurait entraîné le drame.