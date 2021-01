C’est un coup de massue pour les travailleurs de l’entreprise Bridgestone Aircraft, installée à Frameries. Ce lundi, à l’issue d’un conseil d’entreprise extraordinaire, ceux-ci ont pris connaissance des difficultés financières auxquelles fait face l’entreprise, spécialisée dans la reconversion des pneus d’avions grâce à une technique de rechapage. Plusieurs pertes d’emploi sont malheureusement à déplorer.

"La direction a informé les représentants du conseil d’entreprise de son intention de licencier 18 travailleurs et deux sous-traitants, de mettre en place une réduction des coûts salariaux de 15% à partir du mois d’avril prochain et de modifier l’organisation du travail, en diminuant notamment le nombre de travailleurs indirects à la production", explique la FGTB.

Une annonce qui est consécutive à la crise sanitaire, qui a frappé de plein fouet bon nombre d’entreprises, y compris celles actives dans le secteur aéronautique. "Bridgestone Aircraft à Frameries était jusqu’en mars 2020 une entreprise florissante de la région, dont les bénéfices s’élevaient annuellement à plusieurs millions d’euros", rappelle le syndicat.

Son niveau d’activité avait cependant chuté lourdement depuis le mois de mars, avec un recours massif au chômage corona tant pour les ouvriers que pour les employés. "Il est difficile d’encaisser cette annonce vu la très bonne santé financière de l’entreprise avant la pandémie. Nous allons travailler à proposer des alternatives précises et concrètes à l’employeur, visant notamment à réduire le nombre de licenciements et à limiter les impacts au niveau salarial pour les travailleurs restants."

Et de poursuivre : "Nous lançons également un appel aux responsables politiques wallons et fédéraux pour que des propositions concrètes soient mises en œuvre afin de soutenir les travailleurs tant que l’activité économique sera impactée par cette pandémie via notamment la prolongation des mesures "corona" pour au minimum toute l’année 2021 et la création d’aides conjoncturelles qui permettraient de limiter les pertes d’emploi."

En effet, le risque d’assister à pareille situation risque bien de se reproduire cette année. "Nous savons tous par expérience (et encore plus dans la région de Mons Borinage qui a été fortement impactée par des pertes d’emploi ces dernières années) que quand les emplois sont supprimés ils ne réapparaissent plus par suite. C’est donc maintenant qu’il faut agir avant qu’il ne soit trop tard", insiste la FGTB.

On rappellera encore qu’en septembre dernier, alors que 863 salariés de l’usine de Béthune (Pas-de-Calais) étaient licenciés, la direction framerisoise s’était montrée rassurante, expliquant que l’activité boraine, assez unique en son genre, lui permettait de garder le cap. Malheureusement, la crise perdure et ses effets, notamment économiques, sont d’ores et déjà désastreux.