L'homme était occupé au démontage de la grand roue. Il a fait une terrible chute peu avant 16 heures.

Un terrible accident s'est produit ce mardi après-midi à Mons, peu avant 16 heures. Denis Delforge a fait une chute mortelle, alors qu'il était occupé au démontage de la grande roue. "Denis Delforge était un forain expérimenté et passionné par son métier. Il était issu d’une grande famille de forains connue et respectée de tous, dans tout le pays", commente la ville de Mons. "Il préparait sa venue à Mons depuis plusieurs mois et s’en réjouissait. Sa présence dans notre ville a d’ailleurs été un grand succès et, à raison, Denis Delforge s’en félicitait."

L'attraction a marqué le festival de printemps dans la Cité du Doudou, accueillant plus de 10.000 visiteurs. Après un mois d'activité, la grand roue était en phase de démontage. Le malheureux a fait une chute d'une dizaine de mètres, alors qu'il était juché sur une nacelle au bout d'une grue.

"Dimanche encore, Denis m’avait redit à quel point il était heureux de sa présence à Mons et nous préparions déjà de nouveaux projets", réagit Nicolas Martin (PS), bourgmestre montois. "Il avait le cœur sur la main et avait offert de nombreuses places à des associations, notamment pour les enfants défavorisés de la région. Je suis personnellement très affecté par son décès et présente mes plus sincères condoléances et celles du Collège communal à sa famille, que je connais de longue date."

