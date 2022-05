La foule était présente en nombre ce samedi à Mons pour la venue de la star brésilienne, Ronaldinho, venue présenter ses vins et Prosecco. Il faut écrire aussi que l’ancien ballon d’or n’était pas seul à faire le déplacement dans la Cité du Doudou. Julio Cesar, Amauri ou encore Sébastien Frey étaient du voyage, de quoi combler les nombreux fans. En plus d’être venus saluer leurs supporters, ils étaient aussi, et principalement, présents pour parler de leur gamme de vins et Prosecco "The Wine of the Champions" produite par la cantine Fabio Cordella dans la région du Salento, en Italie.

Alessandro Bevilacqua, Tonino Mallardo et Battiste Mastrogiovanni sont à l’origine de la venue du footballeur brésilien et de l’œnologue italien en Belgique, en collaboration avec le main sponsor Qommodity Security Token. Ronaldinho n’est d’ailleurs pas le premier à se rendre en terres montoises. Les Italiens Marco Materazzi et Fabrizio Miccoli ainsi que le joueur néerlandais, Wesley Sneijder, étaient déjà venus présenter la gamme de vins et Prosecco "The Wine of the Champions" à Mons.

"C’est émotionnant d’être avec les champions, l’attente autour d’eux est vraiment énorme et lorsqu’ils arrivent ils rayonnent véritablement. En ce qui concerne les vins, ils ont tous leurs particularités. Il faut savoir que les vins des Pouilles s’inspirent du soleil et de la mer, ce qui offre un goût unique aux produits. Il y en aura également pour tous les budgets", confie Alessandro Bevilacqua.

"Au fil du temps, nous avons créé une vraie relation étroite avec Monsieur Fabio Cordella, qui réunit à merveille la magie du football et le monde du vin. Grâce à cette collaboration, le public a déjà pu voir des champions tels que Sébastien Frey, Marco Materrazzi et Wesley Sneijder à la concession Harley-Davidson de Mons, à l’Espace Magnum à Colfontaine ou encore au restaurant Il Galateo à Jurbise », ajoutent les organisateurs.

Mons n’a pas été le seul point de chute de ces stars. Ils ont en effet déjeuné dans un restaurant de La Hestre avant de présenter leurs vins et saluer leurs fans, aux alentours de 15h30, au MICX-WCCM de Mons. L’événement se conclure en beauté à une soirée de gala au même endroit.