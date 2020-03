La Ville de Mons souhaite prendre le moins de risques possible.

Il y aura forcément de nombreux déçus suite à cette annonce de Nicolas Martin. En concertation avec l'ensemble du collège communal, le bourgmestre de Mons a décidé de prendre un arrêté qui prendra effet dès ce vendredi et aura pour objectif d'interdire ou d'annuler toute une série d'événements prévus jusqu'au 3 avril, une date fixée à l'heure actuelle mais qui sera sujette à réévaluation par la suite. La faute évidemment au Covid-19...

Il a donc été décidé d'annuler tous les événements d'envergure programmés en ce mois de mars. C'est-à-dire : la Ducasse de Messines (20 au 22 mars) dans sa totalité, le semi-marathon de Mons ou encore la manifestation pour le climat. "Nous ne prenons pas ces mesures avec gaieté de cœur évidemment", commente Nicolas Martin. "La Ducasse de Messines fêtait son 400e anniversaire et tout un programme était prévu et préparé depuis des longs mois. Mais il faut d'abord penser à la santé."

D'autres dispositions sont prises par le collège communal. Tous les voyages scolaires, même d'une seule journée, sont annulés ; la piscine de Cuesmes et la piscine Lago de Mons vont être fermées ; toutes les activités dans les salles culturelles (Théâtre royal, Le Manège, l'Arsonic, la Maison Folie, l'auditorium Abel Dubois, etc.) sont suspendues mais aussi celles dans les lieux dédiés au sport (l'hippodrome de Ghlin, la Mons.Arena, les halls sportifs) ainsi que celles organisées dans les salles Calva ou encore au palais des Congrès.

Tous les événements qui font l'objet d'une autorisation du collège communal, notamment vis-à-vis d'une occupation du domaine public sont également concernés par ces annulations. "Au-delà de tout cela, nous invitons tous les acteurs privés (NdlR : centre commercial Les Grands Près, Imagix, etc.) à limiter les rassemblements et tout ce qui pourrait favoriser la propagation du virus. L'objectif étant de retrouver une vie sociale le plus rapidement possible."

Notons que les universités ont décidé d'agir de leur côté en suspendant les cours physiques dès la semaine prochaine. En ce qui concerne les centres commerciaux, il appartient au gouvernement fédéral d'imposer les mesures. Ajoutons à cela les circulaires déjà émises en ce qui concerne les maisons de repos ou encore le personnel soignant.

Fermer les écoles ? "Pas de sens d'agir uniquement à Mons"

Pas de mesure de fermeture annoncée pour le moment dans les écoles montoises. "Certains experts disent qu'il vaut mieux que les élèves restent dans les écoles pour éviter la propagation du virus à l'égard de leurs grands-parents qui seraient susceptibles de les garder durant cette période sans école", explique Nicolas Martin. "D'autres considèrent qu'il faut fermer toutes les écoles. Mais ça n'aurait de toute façon pas de sens que la Ville de Mons agisse seule en la matière. Pour les écoles comme pour les activités commerciales, il faut qu'une disposition soit prise par un pouvoir supérieur. Nous agissons à notre niveau et nous comptons sur le bon sens et le pragmatisme de la population montoise. Mais il est clair que nous comptons sur le fédéral pour prendre de véritables décisions et non pas de simples recommandations."