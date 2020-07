Depuis plus d’un an maintenant, de façon plus ou moins régulière, les Ghlinois constatent une coloration de leur eau courante. De quoi susciter l’inquiétude évidemment, alors qu’aucune information claire quant à la potabilité ou non de cette eau n’était disponible. Bonne nouvelle pour les citoyens : les résultats des analyses réalisées par la Société wallonne des eaux (SWDE) sont désormais connus. Ils ont été communiqués à la ville de Mons ce jeudi.

"C’est un problème qui est dérangeant mais il n’y a heureusement pas d’inquiétudes à avoir sur le plan sanitaire car il ne s’agit pas d’une pollution", explique Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE. "Il s’agit en réalité d’un phénomène de décrochage de dépôts en intérieur des conduites. Il s’agit de fer mais surtout de manganèse. C’est le manganèse qui donne cette coloration sombre." Les Ghlinois sont invités à ne pas consommer cette eau colorée et à ne pas l’utiliser en cuisine.

"Le problème a connu un certain pic au début du mois de juillet parce qu’en raison de travaux de rénovation et de modernisation sur une série de réservoirs, nous avons davantage sollicité le réservoir de la Grande Marmite, qui alimente une grande partie du réseau de Ghlin. À ce stade, notre solution consiste à moins solliciter ce réservoir et à nous tourner davantage vers le réservoir du Beffroi, situé en centre-ville"

"Le phénomène de décrochage de particules n’est pas inhabituel mais il est impossible à anticiper car nous n’avons de visibilité dans les conduites. Il est lié à une accumulation de particules ferreuses et de manganèse à l’intérieur des parois au fil des années et à une variation de pression. Maintenant que nous avons cerné le problème, il faut identifier les portions de canalisations concernées. Nous demandons aux citoyens de nous appeler directement, et non la ville, en cas de problème"

Une fois les services contactés (au 087/87 87 87), de nouveaux prélèvements seront effectués. "Nous n’avons à ce stade pas de vision d’ensemble. Nous avons donc besoin des citoyens. Sans leur aide, il ne nous sera pas possible de mener à bien notre campagne de prélèvements et de croiser les données récoltées sur le terrain afin d’identifier les zones les plus problématiques." À plus long terme, la SDWE devra travailler sur la planification et la poursuite de ces chantiers afin d’éviter de sur-solliciter le réservoir de la Marmite.