Entre les Ghlinois et la SWDE, il y a de l'eau dans le gaz. Bon nombre de riverains ont été confrontés ces derniers temps à des problèmes d'eaux troubles. Le genre de liquide brunâtre qui ne donne pas envie de prendre un bain. Certains ont même témoigné de dégâts sur des appareils électroménagers.

Le problème est connu et pas nouveau. Du côté de la SWDE, on a expliqué que des troubles importants étaient en effet apparus lors de la rénovation du bassin du réservoir du Beffroi à Mons. "L'alimentation dans le centre de Mons avait dû être interrompue à partir de ce réservoir", rappelle Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE. "Une alimentation alternative s'est faite à partir du réservoir qui alimente une partie de Ghlin. Mais pour pousser l'eau jusqu'au centre-ville, il a fallu une pression plus importante. C'est ce qui a conduit à des phénomènes de décrochage sur les parois internes qui peuvent donner une coloration particulière à l'eau."

À Ghlin, le réseau semble particulièrement impacté par ces variations de débit qui entraînent des décrochages de résidus sur les parois internes des canalisations. "Le réseau de Ghlin n'est pas vétuste, mais tout de même ancien", nuance Benoit Moulin. "Il y a donc beaucoup d'accumulation sur les parois internes qui donne un phénomène de décrochage plus marqué. Nous ne pouvons pas couper l'eau pendant trois mois pour aller curer tous les tuyaux. La solution est d'avoir un débit le plus constant possible pour éviter les décrochages."

Mais il faudra encore patienter un peu avant que le réseau montois ne retrouve toute sa quiétude. Des travaux sont toujours en cours. La bonne nouvelle, c'est qu'ils touchent à leur fin. "Des travaux sont effectués sur le réservoir du Bois-là-Haut. Ils seront bientôt finis, mais ils peuvent encore générer des difficultés sur le réseau de Ghlin plus particulièrement qui est ancien. Le chantier devrait être terminé pour la fin de l'année."

Un chantier qui mettra un point final à des gros travaux de rénovation menés ces dernières années sur le réseau montois. Reste à espérer qu'après tout cela, les Ghlinois y verront l'eau plus claire.