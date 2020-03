L'exposition ouvre ses portes ce samedi.

Le Musée des Beaux-Arts de Mons, le BAM, présente, du 7 mars au 16 août, un vaste panorama d'oeuvres de personnalités artistiques qui se sont exprimées de 1820 à 2020, dans et autour de la cité, témoignant ainsi de la manière dont la ville s'est imposée comme capitale culturelle. A tel point qu'on peut réellement parler d'une "Ecole de Mons". Au début du XIXe siècle, tout comme Gand, Anvers et Bruxelles, la "Cité du Doudou" dispose déjà d'une Académie pour former les artistes ainsi que d'un musée pour exposer leurs oeuvres. Elle organise, par ailleurs, tous les trois ans un "Salon".

A travers une galerie de peintures, sculptures, dessins photographies, vidéos et installations, les visiteurs sont invités à découvrir une centaine d'artistes liés à la ville de Mons. Leurs oeuvres ont été sélectionnées par le commissaire de l'exposition, Denis Laoureux. Ce large panorama retrace, au fil de quatre grandes sections, la somme de la vie artistique d'une ville de province. Tout d'abord, on y observe la mise en place de l'Art au XIXe siècle par le biais de diverses institutions.

Un hommage particulier est aussi rendu à la tradition de la gravure montoise, entretenue par des chefs d'ateliers particulièrement actifs comme Auguste Danse ou Gabriel Belgeonne qui ont exposé partout en Europe et formé de nombreux élèves. Enfin, l'Art contemporain n'est pas oublié avec le collectif "Void" qui propose notamment une installation.

> "Ecole de Mons 1820-2020. Deux siècles de vie artistique" est accessible du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Plus d'infos sur le site www.bam.mons.be