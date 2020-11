Une étude de la VUB pointe la Cité du Doudou comme mauvaise élève en Wallonie.

Si vous avez un nom à consonance marocaine, vous aurez plus de mal à trouver un logement à Mons. C'est ce qui ressort d'une étude parue début du mois de novembre. Elle était menée par le professeur Pieter-Paul Verhaeghe, sociologue à la VUB qui pointe les problèmes de discrimination au logement en Wallonie. Le problème serait plus aigu à Mons et à Namur qu'à Liège ou Charleroi.

Le conseiller Samuel Quiévy, chef de file Ecolo, s'en inquiète. "L’étude menée montre que les candidats à la location ayant un nom à consonance arabe étaient nettement moins invités à visiter un bien que les candidats portant un nom à consonance belge. Cela signifie que les candidats ayant un nom à consonance arabe sont discriminés dans 57 % des cas dans les agences immobilières de Mons, et dans 73% des cas auprès des propriétaires privés", relève le conseiller Ecolo.