Le phénomène est sans doute vieux comme le monde, mais il aura tardé à appeler des réactions adéquates. Fort heureusement, le vent tourne et les violences faites aux femmes préoccupent de plus en plus de consciences.

C’est le cas à Mons, où l’ensemble des élus a approuvé une motion déposée par Ecolo et visant à mettre en place des actions pour enrayer ce type de violences. "Les violences à l’égard des femmes constituent une violation pure et simple des droits humains, la plus répandue au monde, selon Amnesty International", plante d’emblée Samuel Quiévy, chef de groupe Ecolo.

S’il n’existe toujours pas de recensement officiel en Belgique, les statistiques disponibles font état de chiffres alarmants. D’autant plus que les violences faites aux femmes peuvent prendre différentes formes : psychologique, physique, sexuelle, économique…

"En 2018, plus de 9000 appels liés à la violence entre partenaires ont été traités par la plateforme Écoute violences conjugales. 98 % de ces appels concernaient des violences subies par des femmes", indique le conseiller Ecolo. "En Belgique, il y a en moyenne 7 plaintes pour viol par jour. Mais on estime que seules 10 % des victimes de viols portent plainte. Par ailleurs, selon un recensement associatif, il y aurait en moyenne 40 féminicides par an."

Des chiffres qui font froid dans le dos. Que faire ? Ecolo propose de partir de la Convention d’Istanbul, signée par la Belgique, et qui établit clairement que la violence à l’égard des femmes est par définition une violation des droits de l’homme et une discrimination de genre. Les Verts proposent également de s’appuyer sur le travail qui est déjà mené à Mons, notamment par les services du CPAS ou le conseil consultatif de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ecolo veut aller plus loin encore. La motion approuvée propose ainsi de charger le conseil consultatif de mettre sur pied un groupe de travail. Il devra mettre en application sur le terrain les principes de la Convention d’Istanbul. Le groupe sera chargé de présenter au conseil communal un plan d’actions concrètes. Une piste déjà évoquée : mener des marches exploratoires pour relever les zones dans l’espace publique où les femmes se sentent en insécurité.

La police doit aussi être mise dans le coup. Vincent Crépin d’Ecolo portera d’ailleurs le sujet sur la table du Conseil de Police jeudi. "L’idée est de renforcer le travail déjà réalisé et de développer la formation du personnel de notre zone de police en matière de violences faites aux femmes avec une attention particulière à l’application de la convention d’Istanbul. Il faut aussi pouvoir insister l’indispensable formation des agents de police à un accueil de qualité en étant particulièrement attentif à la prise en charge des victimes de ce type de violences", précise Samuel Quiévy. Et le conseiller de plaider également pour la mise en place, sur le territoire de la zone de police Mons-Quévy, d’un relevé systématisé de données afin de pouvoir établir une base statistique fiable au niveau communal.