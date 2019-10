La victime n'occupait que le rez-de-chaussée de l'habitation, des travaux étaient en cours.

C’est donc un véritable drame qui s’est joué ce mardi en début d’après-midi à la rue des Juifs, en plein centre-ville de Mons. Franck Hercoliers, âgé de 29 ans, a perdu la vie alors que son habitation s’est effondrée pour des raisons qui devront encore être déterminées. Son corps a été retrouvé au rez-de-chaussée. Le jeune Montois allait être papa. Selon nos informations, sa compagne était enceinte d’environ cinq mois. Cette dernière n’a heureusement pas été blessée.

Pour accueillir au mieux son enfant à naître, Franck Hercoliers avait sollicité de son propriétaire qu’il effectue divers travaux dans l’habitation qu’il occupait depuis plus de cinq ans et qui, aux dires de certains de ses amis, était à la limite de l’insalubrité. "Il n’occupait que le rez-de-chaussée de l’habitation, l’étage n’était pas aménagé", témoigne l’un d’eux, alors qu’il attendait avec angoisse la confirmation de l’identité de la victime.

Toujours selon l’ami d’enfance, des travaux de toiture avaient été effectués l’an dernier. "Je l’avais croisé ce mardi matin. Je l’avais interpellé parce que sa fenêtre était ouverte et il m’avait expliqué que c’était normal, que des travaux étaient en cours. C’était un vieux bâtiment, un ancien chenil. Il n’y avait même pas d’escaliers, juste une échelle."

Dans le quartier alors que les secours s’activaient encore sur place et qu’un périmètre de sécurité tenait tout le monde a bonne distance, la patience était difficile à supporter. Selon toute vraisemblance, la victime était connue et surtout, très appréciée dans le quartier. "Il avait aussi un chat, que tout le monde connaissait, Princesse... », ajoute l’un de ses amis. « Je le connaissais depuis longtemps et attendre de savoir si c’est lui qui a perdu la vie, c’est vraiment difficile."

Franck Hercoliers avait perdu sa maman en juin dernier.