C’est un nouveau coup dur pour le secteur culturel. Alors que la rentrée scolaire se prépare, on apprenait mercredi que les sorties culturelles et la présence de tiers dans les établissements du secondaire seraient interdites jusqu’à nouvel ordre. La désillusion est grande pour ces professionnels qui entrapercevait une reprise de leurs activités grâce à la réouverture des écoles.

Emmanuel Houdart est de ceux-là. Le Montois, fondateur de la Maison des Maths et du site ExplOraMath, aurait dû cette année encore présenter son spectacle Very Math Trip dans les écoles du pays. "Tous les projets se sont arrêtés le 13 mars dernier, alors que j’étais à Carcassonne et que la semaine suivante, je devais entreprendre une tournée des écoles de Belgique", explique-t-il.

"La décision de fermer les écoles était surprenante mais nécessaire. Aujourd’hui en revanche, les mesures prises par le gouvernement sont difficilement compréhensibles. Elles le sont en dépit de toute considération pour le secteur, pour ce que nous proposons. Je peux le dire, je suis écœuré de la façon dont les choses se passent."