Les occupants de la résidence "Le Palissy", située place Roger De Looze à Mons, sont contraints de vivre dans le froid depuis le mois d’octobre dernier et pour cause, la porte du garage du parking souterrain a été vandalisée et laisse désormais rentrer le froid et les personnes mal intentionnées dans l’établissement. Malgré les multiples appels de la quarantaine de résidents, l’entreprise gestionnaire du parking peine à répondre.

Pour les résidents, cette situation est devenue insoutenable. "Depuis 2017, nous avons régulièrement eu des problèmes avec le chauffage. La situation s'est encore empirée en octobre dernier, moment où la porte du parking souterrain a subi un deuxième acte de vandalisme. Elle ne se ferme désormais plus laissant ainsi pénétrer le froid et les personnes mal intentionnées au sein de la résidence", raconte Luc (nom d’emprunt), occupant de la résidence "Le Palissy". "Nos chauffages électriques ne suffisent plus à combler ces diminutions de température et l’insécurité règne dans la résidence suite à l’accès qu’offre l’entrée du parking."

La facture d’électricité est également fortement impactée par ce problème technique dont la société Trévi, responsable du parking, peine à résoudre. "Je donne chaque mois un montant pour payer mon électricité. En fin d’année, je ne dois normalement plus rien verser voire même récupérer le surplus d’argent versé. Ces derniers temps, la tendance s’est inversée à cause de ces problèmes de parking. Avec la hausse des prix de l’électricité, la situation risque encore de s’aggraver", poursuit Luc. "La société Trévi ne semble pourtant pas s’en inquiéter et laisse le problème comme cela depuis octobre dernier. Malgré nos multiples appels, nous éprouvons encore des difficultés à les joindre."

Malgré de multiples tentatives, il nous a également été impossible de joindre la société Trévi. D’après nos informations, tous ces efforts n'auront pas été vains puisque des réparations seraient prévues ce vendredi. Les occupants de la résidence devraient donc pouvoir (enfin) passer le reste de l'hiver au chaud et retrouver leur quiétude. A l'heure d'écrire ces lignes, aucune explication n'a été donnée pour justifier ce délai important d'intervention.