Mesures de sécurité prêtes, signalisations au sol placées dans les allées, billetterie en ligne opérationnelle… Il ne manque plus que le public pour que la culture puisse reprendre vie dans les musées de la Cité du Doudou. Le Pôle muséal montois a opté pour une réouverture en trois phases dont la première est prévue ce mardi 19 mai.

Le Beffroi, le BAM (beaux-arts), le Mons Memorial Museam (MMM), le Musée du Doudou et l’Artothèque seront les premiers à accueillir des visiteurs masqués (obligatoirement) et qui auront réservé leur visite préalablement selon des restrictions de capacité et de durée. "Ça sera une expérience unique", s’enthousiasme Xavier Roland, le directeur du Pôle. "Le public aura parfois l’impression d’être dans son salon."

(...)