Une brasserie à Mons? On n'en avait plus vu depuis des lustres, mais voilà que les heureux parents de la Montoise qui brassaient leur bière à Binche jusqu'à maintenant s'apprête à ouvrir leurs propres installations.

En effet, la vie reprend au sein du garage Saint-Christophe, fermé depuis cinq ans. Et c'est en quelque sorte un retour aux sources pour cet immeuble dont plusieurs éléments sont classés au patrimoine. Au Moyen-Age en effet, il abritait une certaine Brasserie de Londres. Des siècles plus tard, une poignée de passionnés ont décidé de la ressusciter.

Le projet fermente depuis 2012, quand Massimo Falasca, Benoit Garnier et Laurent Wuillot, figures bien connues de l'horeca dans la Cité du Doudou, décident de lancer une bière, la Montoise. Ils s'adjoignent les services d'un coach brassicole, Greg Piotto. Le rêve d'une brasserie germe déjà, mais difficile de brûler les étapes. Entretemps, la Montoise rencontre son public et prend de l'ampleur. En 2015, Mons est en fête. Et pour l'occasion, une Trinité vient agrandir la famille. Elle sera rejointe deux ans plus tard par La5, qui marque le cinquième anniversaire de la marque. Parallèlement, Greg Piotto s'ouvre une brèche à l'export et lance sa gamme Belgica. A Mons ou au Danemark, le succès est au rendez-vous. De quoi rapprocher nos passionnés de leur rêve avoué. Pour le concrétiser, les familles Montoise et Belgica unissent leur sort et jettent leur dévolu sur cette ancienne brasserie qui va retrouver sa fonction première après une parenthèse automobile.

"Quand nous avons visité les lieux, nous nous sommes vite rendu compte qu'il y avait bien une brasserie à cet endroit-là par le passé", explique Greg Piotto. "Ce n'est pas si surprenant. Dans toutes les villes médiévales, on retrouvait les mêmes types d'industrie au bord de l'eau, dont des brasseries. Celle-ci doit dater du 12e ou 13e siècle. Elle s'appelait d'abord la Brasserie Hubert. Elle a changé de nom au cours du 15e siècle pour devenir la Brasserie de Londres. Difficile de dire jusqu'à quand elle a tourné, mais on en trouve encore une trace en 1660 dans un document officiel de la Ville."