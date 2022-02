La ville avance toujours sur son projet mais en parallèle, l'UMons prend les devants.

Le projet de construire une salle festive à destination des étudiants est dans les cartons depuis déjà plusieurs années, dans la Cité du Doudou. Mais jusqu’à présent, les étudiants sont bien contraints de ronger leur frein et de trouver des plans B pour organiser leurs soirées étudiantes et relâcher la pression. Le dossier n’a pourtant pas été relégué au fond d’un tiroir, que du contraire : on nous confirme même que dans l’ombre, les démarches se poursuivent.

"Le cahier des charges doit être validé dans les prochains jours en réunion interne", nous précise la porte-parole de la ville de Mons. "Il le sera ensuite, dans les prochaines semaines, au niveau du collège communal. Nous ne pourrons être plus complets qu’une fois que ces étapes seront passées et préférons pour l’instant rester prudents." Il faut dire qu’au fil des ans, plusieurs pistes ont été étudiées sans qu’elles n’aboutissent pour autant. Pas question donc de mettre la charrue avant les bœufs.

Du côté de l’Université de Mons, qui est partie prenante dans ce projet d’offrir – enfin – aux étudiants un lieu dédié à leurs activités récréatives, on se réjouit évidemment d’avancer… Et on confirme qu’un projet parallèle est en passe de voir le jour.