L’affaire de l’accident de Jean-Hubert Nicolay, chef de corps de la zone de police de Mons-Quévy continue de faire des vagues dans la politique montoise. Hier soir, le conseil communal a été saisi d’un point inscrit en extrême urgence afin que soient expliqués les faits concernant l’accident et la fameuse prise de sang qui révélait un taux de 3 grammes d’alcool par litre de sang après un alcotest officiellement négatif.



Plus de deux semaines après les faits, plus aucune nouvelle des suites de l’incident et l’opposition Mons en Mieux s’impatiente. Pour Georges-Louis Bouchez, le bourgmestre de Mons n’en fait pas assez pour faire la clarté sur l’incident. “Nicolas Martin est le président d’arrondissement du PS de Mons-Borinage, il est en position pour demander le vote d’une procédure au sein de la zone boraine (NdlR : dont sont issus les agents qui ont fait passer le test négatif au chef de corps montois), mais il ne fait rien pour qu’une instruction soit mise en place. Tout ça donne le sentiment d’enterrer les choses. Nous ne voulons pas poursuivre pour le plaisir, mais il faut faire la transparence.”

La transparence, le bourgmestre de Mons la voudrait aussi. Mais l’enquête s’annonce délicate et ne tolère pas les déclarations tonitruantes. “La démarche dénote du comportement du MR de chercher à donner une tournure politicienne à un accident qui a eu lieu dans la vie privée, mais qui pour autant pose question”, réagit Nicolas Martin, qui rappelle le déroulement des faits : “nous avons contacté l’inspection générale de police du SPF Intérieur, nous avons consulté la jurisprudence du Conseil d’État. Ensuite, nous avons saisi la ministre de l’intérieur pur qu’elle puisse diligenter la procédure administrative préliminaire à une éventuelle procédure disciplinaire.”



En raison du grade très élevé de l’agent mis en cause et pour une procédure la plus objective possible, le dossier a été transféré au niveau fédéral. Dès lors, les bourgmestres du Collège de la zone de police locale n’ont plus la main.

Et de s’étonner que l’opposition veuille remuer le dossier, d’autant que “le conseil de police n’a aucune compétence en matière disciplinaire. On ne peut pas convoquer, révoquer, à notre guise, il n’y a rien de légal. C’est de la fumisterie politique dans un dossier qui doit être instruit en respectant strictement la loi.” Désormais, il faudra faire preuve de patience : l’enquête peut prendre jusqu’à six mois maximum. “Il y a une transparence et une objectivation maximale. Mais il faut faire attention avec des éléments relevant du secret médical, auxquels nous, bourgmestres, n’avons pas accès, comme la prise de sang, qui relève de la sphère judiciaire et de l’inspection générale de police.”