Il y a du neuf pour les organisateurs d'événements qui souhaiteraient un coup de pouce de la Ville de Mons. À partir de ce samedi 15 janvier, ils pourront introduire leur demande à travers un tout nouveau formulaire en ligne. De quoi faciliter les démarches.

Octroi d'un subside exceptionnel, prêt de matériel, prise en charge de travaux d'impression, occupation de salles ou de sites communaux… Les aides sont nombreuses. Pour les associations, elles sont par ailleurs conditionnées par l'adhésion à la charte associative de la Ville. Dès samedi, tout pourra se faire à partir du site de la Ville de Mons.

"Les nombreux événements, petits et grands, qui se déroulent à Mons sont importants, car ils concourent à faire vivre la ville et ses quartiers de façon festive, ludique mais aussi conviviale et curieuse", expliquent les autorités communales. "Il était nécessaire dès lors de soutenir et de favoriser les initiatives locales en simplifiant et en facilitant les démarches des organisateurs et en assurant un suivi plus efficace. C'est l'objectif de ce nouvel outil en ligne."

Concrètement, les organisateurs qui souhaitent une aide communale devront créer un compte sur le E-guichet de la Ville et remplir le formulaire en ligne. Ce dernier sera transmis automatiquement au gestionnaire de demandes qui en vérifiera le contenu puis la transfèrera au service directement concerné. Celui-ci analysera tous les éléments et les soumettra au Collège communal qui prendra la décision finale. La réponse sera alors envoyée au demandeur par courrier. "À noter que la demande doit impérativement être introduite au moins six semaines avant la date de l'événement", précisent les autorités. "À défaut, celle-ci ne pourra pas être prise en considération. Ce délai est nécessaire pour, d'une part, permettre aux services communaux concernés d’en prendre connaissance et de la cerner au mieux et, d'autre part, au Collège de statuer en toute connaissance de cause."