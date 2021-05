Avant de rouvrir leurs trois restaurants, le chef et sa fille Emilie Fernez ont réuni leurs équipes. Mais certains manquaient à l’appel.

"Sans compter les étudiants ou les stagiaires, nous devrions être 45. Mais il y en a 5 qui ne reprendront pas", confie le Baudourois. "Ce n’est pas évident d’être en chômage économique depuis près d’un an. Et l’avenir reste incertain. Certains ont donc saisi l’opportunité de travailler dans un autre secteur, avec des horaires plus simples. Je les comprends. Et j’en discute avec des collègues, c’est un phénomène qu’on rencontre partout dans le pays. La crise a découragé pas mal de monde."

Eric Fernez n’est pas trop inquiet pour la réouverture des terrasses. Mais les choses pourraient se gâter par la suite. "Avec les terrasses, nos capacités d’accueil seront plus limitées et nous devrions nous en sortir avec nos effectifs. Mais lorsque les restaurants pourront rouvrir totalement, nous devrons recruter. Nous lancerons des appels en espérant trouver des gens qualifiés qui n’auront pas peur de se lancer dans l’Horeca."

En attendant, le chef croise les doigts pour que le soleil soit au rendez-vous dès le 8 mai.