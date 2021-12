L'adolescente pourrait rêver de jeux olympiques mais a décidé de vivre sa passion sans pression.

La future Simone Biles serait-elle montoise ? Alice Mahieu vit sa passion sans volonté de se mettre la pression. Mais l’adolescente, âgée de 13 ans, semble avoir les épaules et le talent pour aller loin et se faire un nom dans le milieu de la gymnastique. Expatriée aux USA, cette dernière vient en effet de monter sur la première marche du podium de l’Atlantis Crown, la plus grande compétition internationale des Caraïbes, organisée chaque année aux Bahamas.

Autant écrire que les proches de la jeune prodige sont fiers de ces résultats. À commencer par son papa, Geoffrey Mahieu, coach mental reconnu par les USA pour ses compétences exceptionnelles. "Elle termine première au saut et au sol, deuxième aux barres asymétriques et cinquième à la poutre", explique-t-il. "Au général, elle termine première de sa catégorie. Elle était assez déçue des cotations obtenues mais les juges se sont visiblement montrés très sévères et la concurrence était rude."