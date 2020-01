Une façon originale de sensibiliser les étudiantes qui peuvent se livrer à la prostitution parfois par manque d'informations sur les aides existantes.

Une pièce de théâtre pour aborder le thème de la prostitution? C'est le projet mis en place par le CPAS de Mons avec le nouveau Conseil consultatif pour l'Égalité entre les femmes et les hommes, mis en place par la présidente Marie Meunier.

En collaboration avec le cercle interuniversitaire des étudiants en médecine, déjà partenaire du réseau de lutte contre l'homophobie, le CPAS propose ainsi une pièce de théâtre-action, Moi Lolita, réalisée à partir de récits de jeunes étudiantes se livrant à la prostitution.

"Le rôle du CPAS sur cette question est central, car un manque d'information sur les aides et services existants peut faire basculer dans la prostitution. Parmi les actions proposées, la sensibilisation joue un rôle majeur", indique Marie Meunier. "L'objectif de la pièce est de favoriser la compréhension de la problématique, de sensibiliser les étudiants et les pouvoirs publics aux dangers de la pratique, de déclencher la parole, l'échange et le dialogue et de mettre en lumière les différents services d'aides qu'elles soient financières ou psychologiques."

La pièce sera présentée le 10 mars à l'UMons.