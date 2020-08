La deuxième phase du chantier de réhabilitation de la traversée de Ghlin se profile. La Sofico annonce en effet que les travaux débuteront le lundi 31 août. Le chantier est de taille, sa fin est prévue au printemps 2021. Et il implique de sérieuses répercussions sur la mobilité évidemment.

Le tronçon compris entre le croisement de l'avenue du Millénaire et le carrefour formé avec la rue du Grand Large sera ainsi interdit à la circulation durant les travaux. Notons que ce dernier carrefour reste accessible. Une déviation sera mise en place à partir de celui-ci et permettra de contourner le chantier en passant par le site Geothermia om une voie carrossable a été aménagée puis par l'autoroute E42-E19/A7, sur le tronçon compris entre Mons Ouest et Mons Centre.

La première partie était plus simple, puisque la déviation mise en place longeait simplement les travaux en passant par le site des anciennes tours de Ghlin. Ici, le détour est plus important, faute de mieux. L’accès aux différents commerces sera toujours possible : des aménagements en fonction des phases de chantier seront réalisés.

Des travaux d’égouttage seront également réalisés à partir du 17 août au niveau de voiries perpendiculaires à la N50, ainsi que sur un tronçon d’environ 50 mètres au débouché de la rue Cité Urban. Ces travaux d’égouttage sur la N50 s’effectueront en demi-chaussée et la circulation sera gérée par des feux tricolores.

Enfin, une réunion citoyenne est programmée le 20 août prochain. Les riverains concernés par la zone de travaux y seront conviés via un document toute-boîte.