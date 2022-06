© U.P.

L'augmentation du loyer est venue s'ajouter à un contexte très défavorable causé par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine.

La fermeture des Halles Coopératives à Mons constitue un choc pour le petit monde du manger sain et local à Mons. "Lundi dernier, j'ai eu l'impression de vivre un enterrement. J'ai même eu des clients qui ont pleuré d'apprendre la nouvelle", lâche Micha Lauvaux, gérante de ce supermarché du circuit court et du bio, qui venait d'annoncer sa prochaine fermeture six ans après sa création.

Après avoir digéré la nouvelle, la fondatrice des Halles du Manège, devenues Coopératives, a accepté de revenir sur les raisons de la fermeture. Et elles sont multiples. "Il y a clairement la concurrence de la grande distribution qui a commencé à faire du local et du bio et qui, suite aux crises, est la seule à avoir tiré son épingle du jeu. Il y a ensuite la reprise post covid qui a provoqué une inflation des prix, aggravée par la guerre en Ukraine qui a enflammé les prix de l'énergie."

Cette inflation a poussé certains consommateurs à revoir leurs achats alimentaires et se tourner vers le discount, provoquant une baisse de la clientèle. Mais les Halles s'en sortaient plutôt bien de ce point de vue par rapport à d'autres. "Entre 2021 et 2022, la perte du chiffre d'affaires de le secteur du retail local est de 15 à 30%. Nous n'avons perdu que 6 à 7%." Mais cela a suffi à plonger la coopérative dans une situation inextricable, en raison aussi d'un loyer devenu impayable.