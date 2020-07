Les chiffres le démontrent : le relâchement dont les Belges font actuellement preuve se traduit dans les courbes d’évolution de l’épidémie de covid-19. Il se traduit également dans les comportements en milieu festif, au Marché aux Herbes de Mons, par exemple. À tel point que le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), a rencontré les cafetiers afin que les mesures de sécurité soient mieux respectées.

La rencontre a été organisée en présence du chef de corps de la zone de police Mons-Quévy, Jean-Hubert Nicolay, dans un esprit constructif. "Plusieurs constats ont été posés : les règles du conseil national de sécurité (CNS) sont de moins en moins appliquées par les clients et elles sont difficiles à faire respecter, ce qui génère un relâchement de la part de la clientèle qui ne respecte plus les 1,5 mètre de distanciation physique."

Alors qu’une deuxième vague de contagion est redoutée, les autorités communales et les commerçants veulent, de concert, instaurer un respect strict des mesures sanitaires. Ainsi, dès ce week-end, les zones de terrasse seront balisées de manière visible, grâce à un budget dégagé par la ville de Mons. Une signalétique rappelant les règles à respecter par les clients sera aussi installée à l’entrée des terrasses.

Pour le reste, les mesures "habituelles" restent de rigueur : bulles limitées à 15 personnes sans possibilité pour les clients de circuler entre les tables, consommations à table uniquement et service au bar interdit, distanciation physique à observer, port du masque obligatoire pour le personnel,… Les établissements ont pour obligation de fermer leurs portes à 1 heure du matin au plus tard, avec une fin de service à 00h30. Seule est autorisée une musique de fond, avec un maximum de 80 décibels. Enfin, les fumeurs ont l’obligation de se rendre dans les couleurs de passage du marché aux herbes, hors zone terrasse donc.

"Une communication accrue sera déployée sur les réseaux sociaux afin de rappeler les consignes", annonce la ville de Mons. Et si le marché aux herbes reste le lieu festif emblématique du centre-ville, tous les autres lieux de fête ne sont pas moins concernés par le respect de ces mesures. "Chacun (tenanciers comme clients) est appelé à respecter strictement ces règles, car les policiers de la Zone ont pour consigne d’entrer dans une phase répressive. La phase d’avertissement est donc terminée et les autorités communales comptent sur le sens des responsabilités de chacun."

A bon entendeur, donc.