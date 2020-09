Le chantier, colossal, a été mené à 42 mètres de profondeur.

C’est un chantier colossal et d’une importance capitale qui touche à sa fin. En effet, l’intercommunale IDEA et la Société Publique de la Gestion de l'Eau (SPGE) bouclent actuellement la rénovation des installations de pompage des eaux de la Scierie, à Cuesmes. La station, exploitée depuis plus de 60 ans, abaisse le niveau de la nappe phréatique par pompage dans le massif des craies, à près de 42 mètres de profondeur.

Sans ces installations, les caves et rues cuesmoises se retrouveraient sans eau. "Les installations tournent toute l’année, 24 heures sur 24 pour assurer le démergement et supprimer les risques d’inondation", explique Frédéric Coupain, ingénieur gestionnaire de projets au bureau d’étude de l’IDEA. "Si elles venaient à s’arrêter, en 15 minutes, il y aurait 15 mètres d’eau sur la place de Cuesmes. C’est une image, mais elle correspond à la réalité."