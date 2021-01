Le financement de la zone de secours est un sujet très sensible au sein des différentes communes de la région de Mons et du Centre. Le système a évolué en 2020 : les provinces ont repris à leur charge 20 % de la part communale nette dans le financement des zones de secours. Ce pourcentage sera porté à 30 % en 2021, 40 % en 2022, 50 % en 2023 et 60 % en 2024. Pour le Hainaut, la note est particulièrement salée : ce sont 51 millions qui devront être trouvés d’ici 2024 pour soulager les communes.

Mais ce qui inquiète désormais certains députés wallons porte essentiellement sur les décisions de la Province par rapport à ces dotations communales. "Le gouvernement wallon demande aux provinces d’intervenir à hauteur de 60%", a débuté le député Laurent Devin (PS) en commission des pouvoirs locaux au Parlement wallon ce mardi. "Puis on demande au Gouverneur de prendre des décisions. Comme la Province intervient avec des prises de position politique et un apport budgétaire, le Gouverneur est-il toujours la personne adéquate pour servir de tutelle en la matière ? Je m’interroge sur cela."

En effet, en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative au financement des zones de secours, les dotations sont fixées par des accords intervenus avec les différents conseils communaux concernés. Lorsque les communes n’aboutissent pas à un accord, la dotation de chaque commune est fixée par le Gouverneur. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines pour la zone de secours Hainaut-Centre avec une augmentation de la dotation pour de nombreuses communes.

La Ville de Binche connait la plus forte augmentation par rapport au projet initial avec une dotation d'1,41 million d'euros (+205 000 euros). Suivent ensuite Soignies (+189 000 euros), Braine-le-Comte (+113 000 euros), Manage (+99 000 euros), Frameries (+98 000 euros) ou encore Boussu (+91 000 euros). En revanche, ce projet sourit à deux communes en particulier : Mons (-914 000 euros) et La Louvière (-464 000 euros).

"Aujourd’hui, on en arrive à une situation où les communes s’opposent entre elles", poursuit Laurent Devin, également bourgmestre de Binche. "Souvent, les grandes villes payent moins parce que le coût est réparti de manière beaucoup plus large. Tandis que les petites villes qui avaient par le passé leur zone mono-communale payent désormais plus. Je pense à Braine-le-Comte et Soignies par exemple. Les normes ont changé par rapport à avant et c'est sûr qu’il fallait faire un effort. Mais pas un effort comme celui-là. Pour certaines villes, cette dotation a doublé voire triplé en quelques années."

Ce montant dédié à la zone se retrouvait par ailleurs dans tous les budgets communaux pour l’année 2021., ajoute Jacqueline Galant (MR).

Le ministre wallon des pouvoirs locaux Christophe Collignon ne s'est pas étendu sur ce recours en annulation puisqu'il a été émis auprès du ministre fédéral de l’intérieur qui devra statuer dans un délai de 40 jours. Il a toutefois donné son avis personnel. "Il est évident que les budgets mis par les communes par habitant sont extrêmement variables sur le territoire. Ce n’est pas à moi d’en juger mais il faudrait songer à une réforme. Une de pistes serait un regroupement de zones pour effectuer des économies d’échelle et faire en sorte que le service soit le plus optimal à la population tout en gérant de la meilleure des façons les deniers publics. Mais ce n’est que mon avis."

Notons que la composition du collège de la zone de secours va évoluer en incluant des députés provinciaux qui viendront s'asseoir à côté des bourgmestres. "Il est logique et même démocratique que l’institution qui apporte une part de financement puisse aussi participer à son organisation", estime Christophe Collignon.