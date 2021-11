Des mesures fortes mais nécessaires ont été prises et annoncées ce lundi par la Province de Hainaut, qui devra dégager, d’ici 2024, pas moins de 52 millions d’euros en faveur du financement des zones de secours, une obligation imposée par la Wallonie. Pour y parvenir, au bout d’un an de dialogue et de négociation, le collège provincial, en concertation avec l’administration, a accouché d’un plan de mesures destiné à faire face tout en préservant l’emploi.

La task force créée au sein du conseil provincial s’était accordé sur cette priorité, considérant que le personnel ne devait pas être l’otage de décisions prises à d’autres niveaux de pouvoir. Pour tenir parole et maintenir les avantages sociaux du personnel, qui représente 67% des dépenses du budget provincial, la Province doit cependant impérativement réduire sa masse salariale globale. Sauf besoins impératifs, il ne sera donc plus question de recruter, ni de remplacer les départs à la retraite.

"Le plan d’embauche provincial vise une réduction de 10% du nombre d’équivalents temps plein d’ici fin 2024 grâce à une mutualisation des moyens, associés au non-remplacement des départs", a expliqué Serge Hustache, président du collège provincial. "Quelque 500 départs, représentant 450 équivalents temps-plein, devraient être effectifs d’ici la fin de la législature, ce qui représente une économie estimée à 22,5 millions d’euros."

L’emploi n’est pas le seul volet sur lequel la Province s’est penchée. Ainsi, il a été acté de diminué de 18% le montant total des subsides non-obligatoire qu’elle octroie, par exemple, aux associations culturelles, sportives ou sociales. Elle entend également cesser certaines activités : sa politique sportive est supprimée, les activités d’agence de voyage également dès 2022 tandis que l’activité touristique sera considérablement revue.

Le département tourisme sera in fine rattaché à Hainaut Développement Territorial et les activités de l’asbl Voies d’eau devraient être reprises par un autre opérateur. L’exploitation touristique du site de Ronquières prendra quant à elle fin dès 2022. Les dépenses de fonctionnement des institutions et les dépenses liées à la dette devront être strictement maitrisées et les nouveaux projets d’investissements ne seront plus autorisés, sauf en cas de neutralité budgétaire.

Certains bâtiments, vétustes et énergivores, seront par ailleurs mis en vente. "Bon nombre de mesures décidées par la Province aura des conséquences sur le personnel. Certains agents provinciaux seront appelés à changer de fonction. Une stratégie d’accompagnement va ainsi être mise en œuvre. Elle se traduira par l’activité d’une cellule interne de reconversion et des plans de formation spécifiques."

Pour le collège provincial, qui a travaillé de concert pour apporter des solutions concrètes à ce nécessaire financement des zones de secours, ces décisions sont difficiles. "Nous sortirons différents de cette législature car il ne s’agit pas d’un petit ravalement de façade. On touche à la structure, aux fondations de la province de Hainaut", a encore regrette Serge Hustache. "Il s’agit d’un défi majeur et d’une situation que nous n’avons pas souhaité mais nous nous sommes engagés à y faire face."

Reste donc à espérer que plus aucune nouvelle dépense ne soit mise à charge de la Province si cette dernière souhaite effectivement atteindre l’équilibre structurel souhaité.