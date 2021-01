Plus que jamais, 2020 sera une année à oublier pour Christian Carlens. Le président du théâtre Carlens, situé à Fléunu (Mons), est en effet très inquiet quant à l’avenir de sa structure, spécialisée dans le patois borain. Au contexte déjà incertain s’ajoutent en effet un bâtiment qui tombe en ruine et pour lequel le propriétaire ne souhaite visiblement faire aucun investissement, et des aides financières qui se font attendre.

"Si nous ne percevons aucune aide de la ville de Mons ou de la Région wallonne, nous en référerons au premier ministre", prévient le Flénusien. "Nous payons nos impôts, nos taxes, mais visiblement nous ne sommes pas logés à la même enseigne puisque nous ne recevons aucune aide. Sans ces aides et primes, il nous est impossible de continuer l’activité. La ville de Mons a-t-elle le droit de nous faire volontairement disparaitre ?"