Le réaménagement d'un vaste terrain pourrait voir apparaître quelque 275 logements.

C'est un vaste terrain abandonné, situé entre le Pavé Vingt et la rue de l'Anglais à Flénu. Son nom de code? Zacc 48. Il s'agit en effet d'une zone d'aménagement communal concerté. Autrement dit, une zone à part entière du plan de secteur qui définit l'affectation des terrains. Concrètement, on pourrait y faire un peu de tout, mais pas n'importe comment.

Cette Zacc 48 dite de l'Anglais abritait autrefois un terril. En 2010 et en 2011, le conseil communal approuvait le principe de mise en œuvre de cette zone. La Ville donnait ainsi son feu vert pour qu'on fasse quelque chose du site. Mais quoi? Dix ans plus tard, une réponse se profile. Et elle n'enchante pas les riverains.

275 logements, maisons et appartements, pourraient en effet sortir de terre sur la Zacc 48. Aucun permis n'a été déposé pour le moment. Il faut d'abord passer par un Rapport urbanistique et environnemental (RUE). Dans le cas d'une Zacc, ce document détermine quelles sont les options d'aménagement du terrain. Un avant-projet de RUE a été établi pour la Zacc 48 et se trouve soumis à une enquête publique jusqu'au 11 mars. Il y a une dizaine de jours, une réunion d'information était organisée pour les riverains. Le projet qui leur a été présenté ouvrant la voie à d'importantes constructions, les levées de boucliers sont nombreuses et la résistance s'organise.

"On serait parti pour dix ans de travaux, avec tous les désagréments que ça peut poser. Les grues seraient juste derrière mon jardin. Et quand on nous dit dix ans, j'espère que ce ne sont pas les mêmes années que pour la gare de Mons", ironise un habitant du quartier. "De plus, il y avait des mines ici. Le site est un véritable gruyère. Quand j'ai fait bâtir, j'ai dû faire reboucher une galerie. Je ne suis pas le seul dans le cas. Ce n'est pas une bonne idée de construire autant de logements à cet endroit."

Il n'y a pas que les travaux que les riverains redoutent. Une pétition circule. Elle pointe les problèmes pour l'égouttage existant, pas prévu pour absorber une telle quantité de logements. Elle s'inquiète également pour les problèmes de mobilité qu'entraînerait l'arrivée de centaines de nouveaux habitants dans le quartier et rappelle que l'école, voisine, affiche déjà complet. Les riverains redoutent également que des problèmes d'inondation, déjà essuyés par certains, s'aggravent. Ils craignent enfin pour leur tranquillité.

La pétition circule. Des réclamations sont également envoyées aux autorités dans le cadre de l'enquête publique. Même le petit Enzo s'y est mis. Dans une lettre adressée au bourgmestre Nicolas Martin, le bambin de 11 ans dit regretter que l'on veuille construire des bâtiments à place d'un espace de verdure. Il évoque les problèmes pour la faune locale, la pollution, le manque de place pour les nouvelles voitures et les dégâts pour les routes. "J'espère que vous allez m'écouter, même si je n'ai que 11 ans", conclut la missive du petit Enzo.

L'enquête publique se clôturera le 11 mars. Ensuite, le conseil communal se prononcera sur le RUE. Le dossier passera alors entre les mains du fonctionnaire-délégué et le gouvernement wallon sera amené à trancher. Si le RUE est validé, la porte sera alors ouverte à un dépôt de permis pour la construction de logements. Il faudra alors que ce permis soit approuvé pour que les logements sortent de terre. La route est encore longue. De leur côté, c'est dès maintenant que les riverains se mobilisent. Ils réfléchissent déjà à demander un rendez-vous avec le bourgmestre et à interpeller le conseil communal.