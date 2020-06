Le SPW entreprend des travaux sur la conduite principale d'alimentation du réseau.

Un riverain averti en vaut deux. Ce mercredi 17 juin, entre 8 heures et 16 heures, les habitants de Flénu seront privés d’eau. Mieux vaut donc prendre ses dispositions et éventuellement remplir quelques seaux et bouteilles pour assurer les besoins quotidiens de la famille, notamment en matière de cuisine.

Le SPW effectuera en réalité des travaux ce jour, consistant à remplacer un nœud de trois vannes sur la conduite principale d’alimentation du réseau à l’avenue du Champ de Bataille, à Flénu. Lors de ces travaux, une coupure d’eau sera nécessaire et touchera l’ensemble des riverains de la section communale.

"Il est probable que, lors de la remise en service des canalisations, vous constatiez quelques perturbations comme un manque de débit ou de pression ou une coloration inhabituelle de l’eau. Ce genre d’inconvénients est tout à fait courant en pareille circonstance et les services du SPW procèderont à des purges sur les réseaux concernés", précise encore la ville de Mons, qui relaie l’information.

Tout sera évidemment mis en œuvre pour limiter au maximum les inconvénients liés à ces travaux et régulariser la situation au plus vite. Mais la patience restera de mise durant quelques heures.