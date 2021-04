Le pire n’a probablement été évité que de peu, ce vendredi. Une violente collision s’est en effet produite à Flénu, au niveau de la rue du Moulin d’en Haut. Deux voitures auraient été impliquées. L’une d’elle s’est littéralement retournée et a terminé sur le trottoir, heureusement en ne provoquant aucun dégât. Le conducteur a été en charge par les services de secours. Selon les dernières informations, ses jours ne seraient pas en danger.

Les causes de ce violent accident devront quant à elles encore être déterminées. Plusieurs riverains de la rue précisent que les feux rouges situés au carrefour du Champ de Bataille et du Moulin d’en Haut sont en panne depuis plusieurs jours, provoquant un certain capharnaüm et incitant les automobilistes à rouler plus vite… Bien que le code de la route reste d’application dans pareille circonstance.

D’autres précisent que le conducteur roulait à vitesse excessive, téléphone portable à la main, lorsqu’il a percuté un usager circulant en sens inverse. Insistons sur le fait qu’à ce stade, ces informations n’ont pas été confirmées par une source officielle. Le principal reste probablement que malgré la violence du choc, aucun mort ne soit à déplorer.