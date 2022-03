Se rendre en autocar à l’aéroport de Charleroi directement depuis Mons sera possible dès ce 1er avril. Pour le début des vacances de printemps, l’entreprise Flibco.com, spécialisée dans le transport de passagers jusqu’aux aéroports, lance une nouvelle offre qui met l’aéroport de Charleroi à 45 minutes de route.

Une nouveauté qui enchante le bourgmestre Nicolas Martin. “Cela fait longtemps que je souhaitais cette connexion, étant donné l’importance de l’aéroport de Charleroi qui a accueilli 8 millions de passagers en 2019.” Cette nouvelle offre a deux avantages. “Elle sera à la fois un avantage pour les Montois et les Borains qui utilisent l’aéroport et n’auront plus à prendre leur voiture et payer le parking bien cher. Mais c’est aussi une opportunité d’attirer des touristes en plus chez nous. Depuis Mons 2015, les chiffres touristiques se sont envolés, nous avons réussi à consolider la position de Mons en tant que destination city trip grâce à son offre muséale, gastronomique, hôtelière et événementielle.”

Pour Flibco, cette offre n’a pas nécessité de grands investissements : l’opérateur digital exploitait déjà une ligne Lille-Charleroi à laquelle il a ajouté un arrêt le long de l’avenue Léo Collard, entre Imagix et le Mons Expo. Concrètement, il y aura une fréquence de 12 départs par jour vers Charleroi, pour autant de retour. Les horaires sont calqués sur les départs des avions, avec un premier bus partant à 03 h 35 de Mons et un dernier à 20 h 05. Avec un prix de navette de 9,90 € (14 € sur place), Flibco se positionne aussi comme un sérieux concurrent du train, en étant moins cher, plus rapide et direct. L’arrêt, à un kilomètre de la gare, n’est-il pas trop décentré ?



Paul De Muynck, directeur de la compagnie pour la Belgique ne le pense pas. “À la base nous voulions nous rapprocher un peu, mais ce n’était pas possible avec les travaux. Mais c’est un très bon endroit, proche de l’hôtel Van der Valk, du centre de congrès. Il y a aussi beaucoup de stationnements gratuit autour de l’arrêt…” Alors que le secteur aérien redécolle en force, Paul De Muynck estime que cette nouvelle offre arrive à pic et trouvera rapidement son public dans le bassin montois. Le risque pris est faible en tout cas : la ligne Lille-Charleroi transporte déjà 200 000 passagers par an en 2019.