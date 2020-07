Les travaux du chancre en face de la gare devaient démarrer en février.

Une malédiction frappe-t-elle les chantiers autour de la place Léopold à Mons? On ne présente plus les travaux de la gare Calatrava et leurs multiples retards. Mais en face, ce n'est guère plus réjouissant. Le grand immeuble qui était censé être rasé pour laisser place à un hôtel trône toujours honteusement, prenant la poussière. Pour Florent Dufrane de Mons en Mieux, la situation n'a que trop durer.

"Ce bâtiment de six étages est inoccupé depuis 1999", rappelle le conseiller communal. "En 2014, le collège emmené par Elio Di Rupo avait fait de son éradication une priorité. Le bourgmestre disait que c'était le plus laid bâtiment de Mons. Juste avant 2015, la question se posait de le raser ou de le couvrir d'une grande bâche. La deuxième option avait été choisie, car les délais étaient serrés par rapport au lancement de la capitale européenne de la culture. La Ville a finalement vendu le bâtiment en 2017 à un promoteur qui souhaitait le raser pour ériger un hôtel. Trois ans plus tard, rien n'a bougé et le plus laid bâtiment de Mons n'est toujours pas détruit."