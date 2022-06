Les 1,2 et 3 juillet, la TeamGrosLard investira la Place du Parc pour une première édition montoise de son Food Festival. Avec un site pratiquement deux fois plus grand que celui qu'ils ont l'habitude d'investir à Saint-Ghislain, les organisateurs peuvent voir grand. Pas moins de 30 food-trucks et stands seront donc déployés dans la Cité du Doudou. De quoi ravir tous les goûts.

La première édition du Food Festival à Saint-Ghislain avait été organisée sur le pouce. Elle était avant tout un prétexte pour permettre aux nombreux membres de la communauté de la TeamGrosLard de se rencontrer après avoir pris l'habitude d'échanger sur Facebook. À l'époque, Julien Malaise et son équipe avaient convié quelques food-trucks du coin. La première édition avait eu le mérite d'essuyer les plâtres. Les organisateurs en avaient tout de même retenu que les participants souhaitaient une plus grande diversité dans les mets proposés. Depuis, la TeamGrosLard apporte un soin particulier à la richesse du menu. Et l'édition montoise de ce Food Festival est bien partie pour dépasser les attentes.

On retrouvera évidemment les "bonnes crasses" qui font partie du patrimoine de la street-food belge: baraque à frites, bar à fricadelles, les mitraillettes en cornet de Jean-Phi et autres effilochées de porc ou burgers recouverts de cheddar coulant! Le Food Festival, c'est aussi une invitation au voyage. Depuis le bout de votre fourchette, vous pourrez naviguer du Chili à la Chine en passant par l'Éthiopie, Madagascar, l'Indonésie ou encore la Thaïlande. Toujours bien représentées chez nous, les cuisines italienne, espagnole et grecque seront également de la partie. Les amateurs de plaisirs sucrés ne seront pas en restes avec notamment des glaces roulées, des gaufres ou encore un bar à bonbons.

Côté boissons, un bar à cocktails proposera des "Cuba Libre", gins, mojitos, pékets et vodkas fraise. Avec la Brasserie du Borinage comme partenaire, le Food Festival permettra également de déguster trois produits phares de nos brasseurs locaux: l’Urine (au fût), la Jean-Mi et la Sunlight des Tropiques.

On l'aura compris, il y aura largement de quoi se faire plaisir pour ce premier Food Festival montois. Et cerise sur le gâteau, le beau temps devrait être de mise.