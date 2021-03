On est Borégne ou on n'l'est nié ! Pour sa nouvelle campagne de prévention autour de la propreté publique, la commune de Frameries a misé sur l’amour des citoyens pour leur région et leur patois local. C’est ainsi qu’Achille, mascotte développée dans le cadre d’un appel à projets wallon, a vu le jour. Cette dernière diffusera tout au long de l’année des messages de sensibilisation à l’attention des citoyens, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

"Notre région et plus particulièrement notre commune regorge d’atours. Malheureusement, le cadre de vie est dégradé à de trop nombreux endroits par des actes inciviques : dépôts sauvages, jets de mégots de cigarettes, déjections canines non ramassées,…", explique la commune. "Nombreux sont ceux qui déplorent ce genre de comportement et qui souhaitent que cela cesse. C’est le cas d’Achille. Framerisois de naissance, il en a marre des incivilités et a tendance à pousser une gueulante, même si dans le fond, on sait tous que c’est un chouette gars."

Une fois n’est pas coutume, cette campagne s’étalera sur la durée et se veut aussi ludique que créative. "L’académie Bosquétia collabore avec l’administration dans un travail précis de traduction des messages ciblés pour nos citoyens. Patois de Frameries, d’Eugies,… C’est un véritable travail de vulgarisation que les membres réalisent pour aider la commune à sensibiliser les citoyens aux problématiques liées à la propreté publique."

Et parce que la sensibilisation commence dès le plus jeune âge, diverses actions seront entreprises au sein des écoles communales. Physiquement, des silhouettes à taille réelles d’Achille seront installées dans chaque implantation, en plus d’affiches personnalisées reprenant des messages et dictons en borain sur les thématiques propres à l’établissement. Digitalement, la mascotte partagera ses messages via la page Facebook consacrée à l’enseignement communal de Frameries.

Menée en collaboration avec l’agence Just Let Minot et avec le soutien de la Wallonie et de l’asbl BeWAPP, cette action de vulgarisation s’inscrit dans une dynamique bien plus large. En effet, la commune de Frameries mettra en œuvre son plan local de propreté d’ici 2024. "Des sources de financement seront sollicitées en fonction des appels à projets mais certaines actions ont déjà pu voir le jour, comme l’embellissement des pieds d’arbres dans la rue des Alliés."