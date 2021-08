La crise sanitaire a entraîné des répercussions jusqu’au sein des clubs sportifs. Certains ont en effet perdu leurs affiliés, réticents à l’idée de reprendre le rythme des entrainements ou désireux d’avoir la certitude qu’un nouveau coup d’arrêt ne serait pas sifflé dans les prochaines semaines ou prochains mois. Du côté du Ruby Club de Frameries, on tente dès lors d’attirer de séduire de nouvelles recrues.

Les samedis 21 et 28 août et le 11 septembre prochains, les enfants âgés entre quatre et 12 ans auront la possibilité d’essayer cette discipline particulière. "Ce sont trois entrainements au cours desquels ils pourront essayer un sport qui peut encore souffrir de beaucoup d’a priori puisqu’il s’agit tout de même d’un sport de contact", explique Amandine Adam, secrétaire du FC Frameries. "C’est l’occasion de peut-être lever certaines appréhensions."