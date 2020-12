C’est un accord qui était attendu et qui ne peut que réjouir les autorités locales. Le ministre des infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, vient en effet de donner son accord de principe pour cinq nouveaux projets de grandes infrastructures sportives, dont l’un d’eux est situé dans la commune de Frameries.

Cette promesse ferme de subside concerne l’avant-projet destiné à requalifier le complexe footballistique de Frameries. "Idéalement situé dans un périmètre incluant le Centre Sportif Max Audain et le club de tennis La Volée, ce site est très bien desservi par les transports en commun", analyse Jean-Luc Crucke.

"L'accentuation de la mobilité douce entre ces infrastructures en fait un point fort car il permettra de meilleures synergies entre les sites sportifs et un réel développement des sports au sein de la commune. Le redéploiement du site en véritable centre des sports de plein air répondra à la volonté communale de développer une politique sportive forte, transversale et accessible à tous."

Concrètement, ce projet doit permettre de remplacer une infrastructure vétuste, énergivore, inaccessible aux PMR et non intégrée dans le paysage par un nouvel outil contemporain, performant d’un point de vue énergétique et permettant de développer la mobilité douce. "Ce projet permettra à la Commune, entre autres, de poursuivre et développer l’école des jeunes, de créer une antenne football féminin et de postuler pour accueillir la finale de la coupe du Hainaut."

Ces projets, induits sous l’ancien régime de subventions, bénéficient dès à présent d’un accord de principe qui leur permettra d’être instruits dans les conditions initiales du dépôt de leurs demandes. "Les porteurs de projets ont désormais 12 mois pour élaborer leurs dossiers techniques en vue de l’obtention d’une approbation de l’administration", précise-t-on du côté du cabinet de Jean-Luc Crucke.

Dans les 24 mois qui suivent l’accord de principe, ils devront transmettre ledit dossier d’attribution afin que le ministre marque son accord ferme pour une adjudication. Les enjeux sont de taille puisqu’à Frameries, le montant de l’intervention régionale s’élève à 1,9 million d’euros.