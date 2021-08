En mai dernier, la SPAQuE entamait les travaux d’assainissement des sols du site Probeldhom, situé à Frameries. Si ceux-ci se poursuivent, ils devraient – sauf contretemps – être terminés d’ici la fin de l’année. Le travail ne manque pas, puisque les investigations de la SPAQuE avaient mis en évidence, en 2018, une contamination des sols aux métaux lourds, aux hydrocarbures aromatiques mono et polycycliques, aux huiles minérales, aux phénols et au PCB.

Une pollution vestige des activités du charbonnages du Nord de Genly dans les années 1900 et, quelques années plus tard, d’une cokerie. "Il s’agit de lourds travaux de dépollution, un montant de cinq millions d’euros a été prévu par l’Europe et la Wallonie", confirme le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont (PS).

Coûteux, ces travaux sont indispensables aux yeux des autorités de la commune boraine, propriétaire de l’ensemble des terrains. "Une fois dépollués, ils seront mis en vente et de nouvelles activités économiques pourraient y être développées. En fonction des superficies recherchées par les investisseurs, nous pouvons envisager l’implantation de huit à dix entreprises. Quelques candidats se sont déjà manifestés pour montrer leur intérêt mais il est encore un peu tôt pour aller plus loin."

Pas question, ici, d’accueillir de lourdes entreprises qui pourraient susciter une levée de bouclier de la part des riverains. "Il s’agira d’entreprises artisanales puisque le site est repris en zone d’activité économique et artisanale. On pourrait imaginer un concessionnaire de voitures, une petite entreprise de construction,… Un peu comme c’est déjà le cas actuellement face au PASS. Économiquement, c’est très positif pour la commune. Nous avons besoin de ce genre de terrains."

D’autant plus que le site est particulièrement bien situé. Il est en effet délimité à l’ouest par la ligne de chemin de fer Bruxelles-Quévy, au nord par la rue du Chemin Vert, à l’est par la rue Bois Bourdon et au sud par le hall de maintenance des services communaux et les entreprises voisines.