Plus de peur que de mal, mais les conditions météorologiques de ce samedi auront donné quelques sueurs froides aux habitants d’Angre. Vers 5 heures ce dimanche matin, les autorités communales étaient contactées par un riverain, inquiété par le niveau de la Grande Honnelle. De l’eau commençait en effet à s’écouler dans plusieurs rues du village, à savoir la rue de Dour, Partiau, rue Verte Vallée et la cité Grande Honnelle.

"Nous avons tout de suite fait appel au service travaux, une équipe est arrivée rapidement avec plusieurs palettes de sacs de sable, tout en continuant de contrôler le niveau à ces endroits", relate Quentin Crapez (PHA), échevin en charge des travaux. "Heureusement, nous nous sommes vite rendu compte que nous étions dans la phase de décrue. Les contacts ont aussi été pris avec la zone de secours et les autorités françaises, ces derniers ne prévoient pas d'ouverture des vannes en amont de la Grande Honnelle."

Ce dimanche, la météo restera plus douce et une période enfin plus sèche devrait s’installer ces prochains jours.