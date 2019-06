C'était la panique ce matin à l'école communale de Nouvelles (Mons). Peu avant 9 heures, des institutrices ont senti une odeur suspecte de gaz. Il a alors été immédiatement décidé d'évacuer l'école. Les 140 élèves ont été emmenés par leurs institutrices vers le parvis de l'église situé à une centaine de mètres de là.

Pendant ce temps, les services de secours, la police et ORES ont été contactés et dépêchés sur place. Un périmètre de sécurité a été établi et agrandi à près de 300 mètres autour du bâtiment. Les élèves ont quant à eux été transportés par les services de secours jusqu'à la place de Mesvin.

De quoi permettre aux parents, contactés par l'école, de venir plus facilement rechercher les enfants. Vers 11 heures, la grande majorité des parents avait déjà fait le nécessaire. Seule une dizaine d'élèves patientait encore dehors. "Il a été décidé de les renvoyer chez eux pour la journée", explique Catherine Houdart (PS), l'échevine de l'enseignement. "Les petits se posent beaucoup de questions donc nous avons préféré qu'ils rentrent chez eux et puissent se remettre de leurs émotions."

Ils pourront réintégrer leur école dès ce vendredi puisque la fuite de gaz a pu être rapidement colmatée. "Tout a été fait dans le calme et la sérennité", souligne l'échevine.