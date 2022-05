L'hôpital Ambroise Paré devrait tourner au ralenti le 31 mai prochain. Le front commun syndical a déposé un préavis de grève et appelle à une journéepour réclamer le maintien du statut public d'Ambroise Paré et des garanties quant aux droits acquis des travailleurs. Lundi après-midi, une assemblée générale du personnel réunissait, selon une source syndicale, plus de 200 personnes inquiètes de la fusion programmée avec le groupe Jolimont, programmée le 1er janvier 2023, dans le cadre du réseau Helora.

"Beaucoup de questions ont été posées quant au maintien des statuts et la crainte de perdre ses acquis, non pas à la fusion, mais des années après que celle-ci ait été entérinée", résume Melisa Maggio, secrétaire permanente soins de santé à la CSC Services publics.

Des craintes auxquelles tente de répondre la direction de l'hôpital.