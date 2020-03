Faute de structures adaptée et d'interlocuteurs formés, certaines victimes n'osent pas parler.

Un centre de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) pourrait-il voir le jour dans l’arrondissement de Mons-Borinage ? C’est en tout cas le souhait de la députée-bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant (MR). Cette dernière a plaidé pour que le premier centre du genre en province de Hainaut soit localisé dans notre arrondissement.

Une nécessité, selon la députée, alors que les violences sexuelles à l’égard des femmes restent extrêmement nombreuses : selon les résultats du dernier sondage effectué par Dedicated pour le compte d’Amnesty international Belgique et de SOS VIOL (2300 Belges francophones et néerlandophones, âgés de 15 à 85 ans), une personne sur deux en Belgique a été victime de violences sexuelles.

On apprend également qu’une femme sur cinq (20%) et qu’un jeune sur quatre (24%) a été victime de viol, que 23% des femmes ont subi des relations sexuelles forcées par leur partenaire. Et il ne s’agit malheureusement que de la partie visible de l’iceberg puisque l’on sait que de nombreuses victimes n’osent pas se manifester et porter plainte.

"Nous manquons malheureusement cruellement de données concernant les violences sexuelles pour la Province de Hainaut. Néanmoins, sur le terrain, je me rends compte que ces faits sont nombreux et que les victimes trouvent difficilement le courage d’en parler, faute de structure et d’interlocuteur", explique Jacqueline Galant.

Et cette dernière d’appuyer son propos. "Sur l’ensemble de la zone de police boraine, les chiffres concernant la violence sont inquiétants. En 2017, 412 différends avec coups étaient signalés, avec une majorité de faits sur la commune de Frameries (98). Entre 2016 et 2017, une augmentation du nombre de différends avec coups (+19%) a malheureusement été constatée, tout comme le nombre de différends familiaux sans coups." En 2019, ce sont 658 coups et blessures volontaires qui ont été enregistrés. Une importante partie des faits s’est déroulée dans le cadre de violences intrafamiliales.

Déterminée à plaider pour que ce centre spécialisé puisse être installé dans la région de Mons-Borinage, Jacqueline Galant a sollicité une rencontre avec la ministre de l’égalité des chances Nathalie Muylle (CD&V) afin de prendre connaissance des intentions de cette dernière en termes de localisation.