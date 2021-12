Le défi est relevé pour assumer le financement des zones de secours. Mais l'affaire n'est pas encore pliée…

La Province du Hainaut a bouclé son budget 2022. Avec la réforme du financement des zones de secours, l'accouchement ne s'est pas fait sans douleur. Mais il a tout de même été salué par la députée Jacqueline Galant.

Au parlement wallon, la libérale a interpellé le ministre des Pouvoirs locaux sur la situation des finances provinciales. Certes, le Hainaut tient son budget. Mais le collège envoie aussi un message fort aux gouvernements régional et fédéral. "Ils ont réussi à faire des économies en supprimant certains services qui ne sont pas directement liés aux missions provinciales comme la fameuse agence de voyages. Il faut souligner que l'emploi est sauvegardé. C'est la preuve que quand on veut, on peut", a indiqué Jacqueline Galant. "Mais je suis interpellé par les déclarations du collège provincial qui attaque les manquements des autres niveaux de pouvoir, notamment le fédéral et le régional."