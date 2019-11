Certains ont déjà été sollicités par des usurpateurs. Les vrais passeront à partir du 3 décembre.

Les fêtes de fin d'année riment avec étrennes. Une période durant laquelle les agents HYGEA font du porte-à-porte pour solliciter la générosité des citoyens. Et nombreux sont ceux à soutenir les collaborateurs de l'intercommunale qui font un métier aussi pénible qu'essentiel.

Mais cette tradition des étrennes est encadrée par HYGEA qui informe que ses agents passeront uniquement entre le 4 décembre et le 3 janvier, en dehors des heures de service et à l'aide d’un véhicule personnel. Elle précise également que les citoyens restent libres de participer ou pas à cette action et que cela n’interfère en rien dans la qualité du service rendu par l’Intercommunale. Enfin, l'intercommunale ajoute que ses agents remettront à l'occasion du porte-à-porte un document reprenant les dates de collecte pour l'année 2020. Une façon de s'assurer que les personnes qui se présenteront chez vous sont bien des agents HYGEA.

Cette précaution n'est pas superflue. En effet, chaque année, des malotrus se font passer pour de braves éboueurs et viennent solliciter la générosité des citoyens. Sur les réseaux sociaux, des personnes indiquent avoir déjà offert une pièce ou un billet à des agents de l'intercommunale. C'est le cas notamment à Estinnes. Mais ils n'ont pas reçu le calendrier des collectes pour 2020. Il s'agit donc bien d'une arnaque, d'autant plus que nous sommes en dehors de la période indiquée par HYGEA. Gare aux faux agents qui circulent en ce moment donc, un bon cœur averti en vaut deux!