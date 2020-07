On s'était dit rendez-vous en 2015. Puis en 2016, 2018, 2019, 2020, ... Mais à chaque fois, elle a posé un lapin aux Montois. Le chantier de la fameuse nouvelle gare de Mons a débuté il y a neuf ans, en août 2011, et il faudra encore patienter au moins trois années pour la voir achevée. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le ministre fédéral de la mobilité en charge de la SNCB, François Bellot (MR).

Fin prévue en juin 2023

En réponse au député Eric Thiébaut (PS) qui l'a interrogé ce mercredi sur le planning des travaux et les dernières péripéties, il a tout d'abord "rassuré" en signalant que "le coronavirus n'a pas eu d'impact sur le planning global du chantier. En effet, la procédure d'adjudication du nouveau marché pour la construction de la charpente et des auvents que la SNCB devait réattribuer suite à la résiliation fin 2019 des marchés CIT-Blaton et EMESA n'a pas été perturbée."

Comme espéré par la SNCB, le nouveau marché a pu être notifié le 18 mai à la société portugaise Martifer, avec la reprise des travaux le 2 juillet dernier. "La fin des travaux est donc toujours prévue pour juin 2023 et ce, même si le démontage des infrastructures d'accueil provisoires et des installations de chantier se poursuivra dans le second semestre 2023", poursuit François Bellot.

"L'essentiel de la structure sera terminé en avril 2021"

© FB Photos et commerces de Mons



Les travaux, qui ont repris depuis deux semaines, se concentrent sur deux éléments : le gros œuvre et béton qui seront terminés en décembre 2020 ainsi que la seconde partie concerne le câblage et l'équipement des locaux techniques dans les parkings. "Les travaux à venir sont l'achèvement des structures métalliques pour la gare et les auvents. La structure des abris-quais est planifiée entre octobre 2020 à août 2021 et l'essentiel de la structure de la gare sera terminé en avril 2021 avec des travaux ponctuels jusqu'en 2022."

Quant à l'enveloppe de la gare, les travaux sont prévus de juillet 2020 à avril 2021 et la couverture des abris-quais d'avril 2021 à septembre 2022. Le second œuvre et les parachèvements sont planifiés entre mars 2021 et mars 2023. Les engins de levage seront installés entre mars 2021 et avril 2022. "Les équipements techniques sont déjà en cours et se termineront en juin 2023 étant donné qu'ils concernent, entre autres, l'électricité, les techniques HVAC et la détection incendie", précise le ministre qui signale par ailleurs que le parking nord sera mis en service dans le courant du second semestre 2021.

Evidemment, le coût de ces travaux a explosé avec les nombreux retards en sachant que le montant initial du projet de la gare de Mons était de 170 millions d'euros. "Actuellement, il s'élève à 324 millions selon la clé de répartition suivante : 200 millions à charge de la SNCB; 80 millions à charge d'Infrabel; 32 millions à charge de l'OTW (le financement de la part wallonne) et 12 millions à charge de la ville de Mons dont une partie subsidiée par les fonds FEDER."

"Ce sont des annonces rassurantes même si chaque fois que je suis dans le train, que je passe et que je regarde la structure, je ne vois aucun ouvrier s'y affairer", répond Eric Thiébaut. "Cela fait des mois que cela dure. Avec ou sans crise du coronavirus, je comprends que cela ne change pas grand-chose."