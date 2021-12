L’année 2022 devrait être riche en saveurs à Mons où l’ouverture de la Cantine Montoise est prévue pour le 2 janvier à la rue d’Havré. Ce restaurant mettra à l’honneur les produits locaux et de saison ainsi que le patrimoine de la Cité du Doudou par sa décoration orientée vers ce qui caractérise la ville de Mons. Le projet est né de quelques amis, amoureux de la cuisine et du bon vin, bien décidés à faire partager leurs passions à leurs clients. Le Chef de cuisine ne sera autre que Badros Matta, ancien Chef du restaurant "Enfants Gâtés".

Située à quelques pas de la Grand-Place de Mons, la Cantine Montoise aura à cœur de mettre la Cité du Doudou à l’honneur dans son établissement. "La décoration s’est voulue résolument orientée vers ce qui caractérise notre ville de Mons", indique Bernard Massy, administrateur délégué de la Cantine Montoise. "Outre la situation du restaurant et son nom, ses décorations murales, représentant les monuments emblématiques et surtout le folklore montois, permettront aux clients de se sentir chez eux. Nous tenions à créer un lieu de rencontre et de convivialité où la cuisine sera à l’honneur."

Les clients pourront trouver tout un panel de produits locaux et de saison à la carte de la Cantine Montoise. "Notre carte se voudra résolument orientée vers des produits de saison où les producteurs locaux auront leur place", poursuit Bernard Massy. "Le tout sera rehaussé par de légers accents méditerranéens qui ne seront pas sans faire oublier les origines égyptiennes de notre Chef de cuisine, Badros Matta, qui officiait précédemment aux "Enfants Gâtés"."

Les fins gourmets seront donc attendus, dès le 2 janvier, au numéro 8 de la rue d’Havré pour découvrir ce nouveau restaurant. Bernard Massy, Badros Matta et leurs amis y partageront leur passion pour la cuisine et le bon vin. Une salle de réunion sera également mise en place afin de permettre aux clients d’allier travail et gastronomie. Une terrasse devrait également prendre place à l’arrière du bâtiment. Il est d’ores et déjà possible de réserver sa table au 0470/07.95.27.