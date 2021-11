Les incidents liés à l'arrivée de gens du voyage à Harmignies vendredi dernier ont déclenché l'ire de Georges-Louis Bouchez. Sur les réseaux sociaux, le conseiller d'opposition Mons en Mieux dénonce le "laxisme du collège montois de gauche" et dans le chef du bourgmestre, une "posture de dialogue face à des personnes qui bloquent des voiries et consomment de l'eau et de l'électricité sans payer."

Georges-Louis Bouchez estime donc qu'il faut serrer la vis. Il entend déposer des propositions concrètes au prochain conseil communal. "Il faut rendre impossible ces occupations illégales par un suivi plus proactif et surtout un harcèlement policier, je n’ai pas peur de l’affirmer, pour rendre impossible ces installations. Il faut également équiper les sites publics pour rendre leur accès impossible à des caravanes, comme le zoning Géothermia qui est sans cesse occupé de façon illégale par les gens du voyage", préconise le conseiller d'opposition.

Trop laxiste le collège? Nicolas Martin explique qu'avant de débarquer, une communauté doit normalement prévenir le médiateur pour les gens du voyage plus d’une semaine avant et convenir des conditions d’accueil. Mais dans les faits, cette procédure n'est jamais respectée. "C’est très simple, en cas d’occupation illégale sur un terrain privé, la seule possibilité légale pour un propriétaire est d’obtenir une décision de justice pour procéder à l’évacuation. Il est donc urgent que le fédéral adopte une loi qui réponde à ce problème et offre enfin une solution aux communes et aux propriétaires", déclare le bourgmestre. Et d'ajouter que la police montoise est proactive avec une équipe de terrain spécialement dédiée à cette problématique ayant pour mission de négocier la fin des occupations sauvages sans attendre une décision de justice. "Dans le cas d’Harmignies, notre police a réussi à faire partir 80 caravanes en moins de 24 heures, chose rare en Belgique. C’est de cette façon que nous pallions le manque de cadre fédéral, mais nous ne pouvons plus continuer comme ça."

Au Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms, on rappelle que la Belgique a été condamnée en 2012 par le Conseil de l'Europe parce qu'elle ne respectait pas la charte sociale européenne. Pointés du doigt, le manque d'espaces pour accueillir ces communautés et la façon dont se font les expulsions de terrain. Depuis, des aires d'accueil commencent à voir le jour en Wallonie. Et les expulsions ne peuvent se faire que si une alternative est proposée. "On ne cautionne pas les occupations de terrains privés évidemment. Mais c'est un argument de plus pour une politique d'accueil réelle", commente Ahmed Akim, président du centre de médiation. "Si les gens du voyage sont rejetés d'un endroit, c'est pour aller dans la commune d'à côté dans l'urgence et de façon hasardeuse. Ça multiplie les situations de friction et ça complique les possibilités d'organiser les choses au mieux. Nous préconisons de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Avec un minimum d'espaces et d'équipements, les gens du voyage pourront rentrer dans une dynamique de concertation plutôt que de confrontation avec les autorités. Les gens du voyage vivent dans nos régions depuis des siècles. Le mieux est de pouvoir gérer cette situation plutôt que de l'ignorer et créer davantage de problèmes."

Notons enfin que d'après nos informations, un signalement a été déposé auprès d'Unia à la suite des propos tenus par Georges-Louis Bouchez sur les réseaux sociaux. L'institution publique qui lutte contre la discrimination nous confirme qu'une analyse juridique va être effectuée pour voir s'il y a lieu de donner suite à cette sortie enflammée.